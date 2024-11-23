ЕС об инвестиционной стратегии для укрепления связности Среднего коридора

ЕС продолжит оказывать поддержку развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора.

Как передает Day.Az об этом сообщил Trend представитель ЕС.

"В январе 2024 года ЕС провел Глобальный форум инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия, который собрал около 600 представителей правительства и частного сектора из Центральной Азии, государств - членов ЕС и других стран, расположенных вдоль коридора", - сказал представитель ведомства.

В форуме также приняли участие международные финансовые институты и широкий круг глобальных партнеров. Ключевым итогом стал запуск в июне 2024 года Координационной платформы для Транскаспийского транспортного коридора, которая была создана в Астане и на министерском уровне в Туркменистане 3 октября. Платформа, возглавляемая ЕС, "объединяет соответствующие министерства в странах, расположенных вдоль коридора, а также международные финансовые учреждения и другие ключевые заинтересованные стороны" с целью "мониторинга прогресса, содействия инвестициям и расширения сотрудничества", пояснил он.

По его словам, обязательства ЕС включают инвестиции в размере 10 миллиардов евро в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии, что является усилением усилий различных европейских и международных партнеров. В рамках этих инвестиций ЕС окажет поддержку Транскаспийскому транспортному коридору посредством тематических региональных программ по транспорту, процветанию и обеспечению связности в Центральной Азии на общую сумму 75,4 миллиона евро.

Кроме того, ЕС поддержит инвестиции в инфраструктуру путем объединения и предоставления кредитных гарантий в рамках Европейского фонда устойчивого развития Plus.

Средний коридор - это торговый и транспортный маршрут, связывающий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона в качестве альтернативы традиционным Северному и Южному коридорам.

Начинаясь в Китае, маршрут проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Предлагая прямой сухопутный маршрут, Средний коридор соединяет Восточную Азию, включая Китай, с Европой, обеспечивая более быструю альтернативу более длинным морским путям.