Особенности американской политической "кухни": запашок дела Хантера Байдена и не только

Автор: Акпер Гасанов

Президент США Джо Байден уходит со своего поста, скажем откровенно, заслужив репутацию откровенного лузера. Начнем с того, что за почти 4 года своего президентства провел в отпуске 532 дня из 1326 рабочих. Это примерно 40% от всего президентского срока. В СМИ уже подсчитали, что среднестатистическому американцу, который получает 11 дней отпуска в год, пришлось бы работать в течение 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных.

Идем далее. Джо Байден, как мы помним, долгое время отчаянно отказывался признавать очевидное- годы взяли свое и нужно вовремя уходить с политической сцены. Он пытался убедить всю страну , если не весь мир, что время над ним не властно, что он едва-ли не по-юношески энергичен. Потому и был так долго кандидатом на президентских выборах от Демократической партии.

Многократные случаи провалов в памяти, прогрессирующего непонимания Байденом того, где он находится и что он несет- все это увидел весь мир. Зрелище было, признаемся, жуткое. И не удивительно, что в конечном итоге демократы решили "сменить коней на переправе". Байдена, на посту кандидата от Демпартии, сменила Камала Харрис. Которая благополучно продула выборы республиканцу Дональду Трампу.

А что там Байден? Он, уходя с поста главы американского государства, совершил шаг, который все сейчас обсуждают не меньше, чем падения Байдена по прямой дороге и на трапах самолета. Байден-старший решил помиловать Байдена-младшего. Хантера, как известно, обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Как видим, сына уходящего президента США обвиняли в весьма серьезных преступлениях.

Причем, расследование в отношении Хантера Байдена длится с 2018 года. И в 2023 году он согласился признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Все почему? Да потому, что досудебное соглашение должно было помочь ему избежать реального срока. Но в июле прошлого года стало известно, что сделка со следствием содержит "нестандартные условия" и может дать Байдену иммунитет в эпизодах, по которым продолжается следствие. После этого Хантер Байден отказался от признания вины.

Совершенно очевидно, что он лавировал, как мог, прекрасная понимая, что в рукаве у него есть такая козырная карта, как право отца помиловать блудного сына. Так и произошло. И Байден-старший пытается ныне придать своему шагу характер, едва ли не героический. Мол, я не вмешивался в это дело долго, но решил таки вмешаться, уходя с поста президента. Примитивность этой манипуляции зашкаливает.

Ведь очевидно, что амнистируй Байден-старший своего сына ранее, когда он пытался остаться на политической сцене, это помешало бы не только ему, но и всей Демпартии, которая надеялась на победу своих кандидатов, в том числе и на выборах в Конгресс и Сенат. Сейчас же, когда благополучно проиграно все, Байден-старший и совершил ожидаемый шаг, освободив Байдена-младшего.

Который, как известно, в октябре 2014 года был исключен из резерва ВМС США за употребление кокаина. При этом, в 2014 году, то есть спустя всего пару месяцев после свержения Виктора Януковича, Байден-младший вошел в совет директоров Burisma Holdings - одной из крупнейших в Украине газодобывающих компаний. Владельцем которой был Николай Злочевский- министр экологии во времена правления Виктора Януковича, который после смены режима покинул страну. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами.

Как видим, Байден-младший не чурался иметь дело с откровенным преступником из числа представителей той украинской власти, которую США осудили, введя санкции против многих ее представителей. Но, что особо интересно, незадолго до визита Джо-Байдена-старшего в Киев, а он прибыл в столицу Украины в качестве вице-президента США, Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовные дела против международной нефтегазовой группы Burisma и ее президента, экс-министра экологии Николая Злочевского и сняла его с розыска. Совпадение? Не думаю.

Скорее всего, и в том и в этом случае, Джо Байден сделал все, чтобы спасти своего непутевого сына. Как отца его понять можно. Но, тут ведь он явно действует еще и как человек, использующий власть для решения важной проблемы. И я, в этой связи, с большим интересом теперь жду комментариев на сей счет со стороны политиков, политологов и журналистов, зарубежных и отечественных, которые всегда и с радостью очерняют нашу страну, в упор не видя реалий американской политики. Той самой, где было все- от провозглашения президентом страны того, за кого свои голоса отдало меньшинство граждан, до лжи президента под присягой главы государства и доказанных фактов обмана мировой общественности с "поводами" для военного вторжения в ту или иную страну.

