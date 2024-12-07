Норвегия поставит бронированные защитные комплекты для ANAMA

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) закупает специальные комплекты одежды с индивидуальным типом бронезащиты.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, ANAMA уже начало подготовительные работы в связи с этим.

Специальные комплекты одежды будут поставляться норвежской компанией Rofi as, которая получит 278.520,25 AZN (278 тысяч 520 манатов 25 гяпиков) за поставку этих комплектов.