https://news.day.az/politics/1713465.html Норвегия поставит бронированные защитные комплекты для ANAMA Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) закупает специальные комплекты одежды с индивидуальным типом бронезащиты. Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, ANAMA уже начало подготовительные работы в связи с этим.
Норвегия поставит бронированные защитные комплекты для ANAMA
Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) закупает специальные комплекты одежды с индивидуальным типом бронезащиты.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, ANAMA уже начало подготовительные работы в связи с этим.
Специальные комплекты одежды будут поставляться норвежской компанией Rofi as, которая получит 278.520,25 AZN (278 тысяч 520 манатов 25 гяпиков) за поставку этих комплектов.
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