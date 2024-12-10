Азербайджан - единственная страна в современной истории, освободившая все свои территории от вражеской оккупации

На аналитической платформе Baku Network состоялся очередной выпуск видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым". Гостьей передачи стала заслуженная журналистка Азербайджана, сценарист, публицист Надежда Исмаилова, передает Day.Az.

Говоря о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, Н.Исмаилова подчеркнула, что Азербайджан - единственная страна в современной истории, которая освободила все свои территории от вражеской оккупации: "И это благодаря выдающемуся полководческому таланту Президента Ильхама Алиева. Мы одержали победу, и гордимся этим. И теперь надо доиграть эту войну на дипломатическом треке".

По словам Н.Исмаиловой, Армения имитирует процесс переговоров по заключению мирного соглашения с Азербайджаном.

"Но они понимают, что Азербайджан никогда не согласится на то, чтобы в конституции Армении остались претензии к нашей территориальной целостности", - сказала она.

Полный выпуск передачи доступен для просмотра ниже: