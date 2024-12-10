Азербайджан - единственная страна в современной истории, освободившая все свои территории от вражеской оккупации - Надежда Исмаилова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На аналитической платформе Baku Network состоялся очередной выпуск видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым". Гостьей передачи стала заслуженная журналистка Азербайджана, сценарист, публицист Надежда Исмаилова, передает Day.Az.
Говоря о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, Н.Исмаилова подчеркнула, что Азербайджан - единственная страна в современной истории, которая освободила все свои территории от вражеской оккупации: "И это благодаря выдающемуся полководческому таланту Президента Ильхама Алиева. Мы одержали победу, и гордимся этим. И теперь надо доиграть эту войну на дипломатическом треке".
По словам Н.Исмаиловой, Армения имитирует процесс переговоров по заключению мирного соглашения с Азербайджаном.
"Но они понимают, что Азербайджан никогда не согласится на то, чтобы в конституции Армении остались претензии к нашей территориальной целостности", - сказала она.
Полный выпуск передачи доступен для просмотра ниже:
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