https://news.day.az/politics/1714266.html Азербайджан отслеживает количество и местонахождение своих граждан в Сирии Несмотря на отсутствие посольства Азербайджанской Республики в Сирии, в стране ведется работа по установлению числа и местонахождения граждан Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с ситуацией в Сирии, сообщает Day.Az.
Азербайджан отслеживает количество и местонахождение своих граждан в Сирии
Несмотря на отсутствие посольства Азербайджанской Республики в Сирии, в стране ведется работа по установлению числа и местонахождения граждан Азербайджана.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с ситуацией в Сирии, сообщает Day.Az.
В заявлении также подчеркивается, что Азербайджан продолжит усилия по репатриации своих граждан из Сирии, процесс которой осуществляется с 2020 года через территорию Турецкой Республики.
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