Азербайджан отслеживает количество и местонахождение своих граждан в Сирии

Несмотря на отсутствие посольства Азербайджанской Республики в Сирии, в стране ведется работа по установлению числа и местонахождения граждан Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с ситуацией в Сирии, сообщает Day.Az.

В заявлении также подчеркивается, что Азербайджан продолжит усилия по репатриации своих граждан из Сирии, процесс которой осуществляется с 2020 года через территорию Турецкой Республики.