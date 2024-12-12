Руководство Минздрава почтило память великого лидера Гейдара Алиева

12 декабря - День памяти выдающегося государственного деятеля, Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, внесшего неоценимый вклад в развитие независимого Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим руководящие лица министерства здравоохранения почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда уделял особое внимание здравоохранению и образованию Азербайджана, работникам этой сферы, в том числе врачам.

Именно с именем великого лидера связано развитие здравоохранения и подготовка медицинских кадров в нашей стране.