Военные атташе в Азербайджане подвели итоги года

В Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялось заседание по итогам текущего года с участием аккредитованных в Азербайджанской Республике военных атташе иностранных государств.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.

В заседании приняли участие 34 аккредитованных в Азербайджане представителя иностранных государств.

Говоря о победе в 44-дневной Отечественной войне, начальник Управления международного военного сотрудничества полковник Эльчин Абдуллаев подчеркнул, что Азербайджан одержал историческую победу, завершив 30-летний период оккупации, ликвидировав сепаратистский режим и обеспечив безопасность в регионе Южного Кавказа.

В заседании была представлена информация о работе, проведенной в рамках военного сотрудничества в нашей стране в течение 2024 года. Особое внимание было уделено визитам военных атташе в различные регионы страны. Участники обменялись мнениями о запланированных мероприятиях на следующий год и перспективах дальнейшего сотрудничества. Были также даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.