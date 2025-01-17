Али Асадов и Ираклий Кобахидзе осмотрели участок под строительство нового здания посольства Грузии в Баку

17 января премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели осмотр земельного участка, выделенного в городе Баку под строительство нового здания посольства Грузии.

Как сообщает Day.Az, земельный участок был выделен постановлением Кабинета министров от 2023 года в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана.

Земельный участок расположен в Ясамальском районе города Баку, на пересечении проспекта Наримана Нариманова и улицы Башира Сафароглу.