Международные организации до сих пор не дали правовую оценку трагедии 20 Января

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева выступила с заявлением в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 января 1990 года.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится:

"Прошло 35 лет с кровавой трагедии 20 Января, жестоко учиненной войсками бывшего СССР против гражданского населения в ночь с 19 на 20 января 1990 года с целью сломить дух национальной свободы и стремление к независимости азербайджанского народа.

В результате этого тяжкого преступления против человечности, совершенного с целью сломить волю нашего народа, протестовавшего против предвзятого отношения к нашей стране руководства бывшего СССР, депортации азербайджанцев с исторических земель на территории нынешней Армении и необоснованных территориальных претензий Армении к Азербайджану, в Баку и ряде других районов и городов нашей республики были убиты 150 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, 744 человека получили ранения, 841 человек был незаконно арестован.

Став героической летописью нашего народа, вышедшего на площади во имя свободы, этот день также является исторической датой, когда безоружные люди бесстрашно, с честью и достоинством боролись за независимость. Несмотря на террористический акт, жестоко совершенный против невинных людей, азербайджанский народ обрел свою независимость.

Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев, несмотря на давление и возможные угрозы для своей жизни, 21 января 1990 года вместе с членами своей семьи прибыл в постоянное представительство Азербайджана в Москве, провел пресс-конференцию, сделав жесткое заявление, в котором довел до мировой общественности, что это тяжкое преступление совершено руководством СССР. Только в 1994 году после возвращения Гейдара Алиева к руководству страной события 20 Января получили политико-правовую оценку.

Отсутствие осуждения этой трагедии со стороны международных организаций и мировой общественности создало предпосылки для оккупации впоследствии наших земель армянами и совершения актов геноцида против нашего народа.

Преступление против человечности, совершенное по приказу руководства бывшего СССР, привело к грубому нарушению Устава ООН, общепризнанных норм и принципов международного права, а также требований международных договоров, участником которых был бывший Советский Союз, и ущемлению прав человека.

К сожалению, несмотря на неоднократные обращения к международным организациям и мировой общественности, этому преступлению против человечности до сих пор не дана правовая оценка, а лица, совершившие это кровавое преступление, не понесли ответственности.

Как уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, я призываю международные организации и мировое сообщество занять справедливую позицию, квалифицировать события 20 Января как одно из самых тяжелых видов международных преступлений - преступление против человечности и привлечь к уголовной ответственности не только военнослужащих, совершивших эти преступления, но и лиц, отдавших приказ на их совершение".

Отметим, что заявление направлено Генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету ООН по правам человека, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, Международному и Европейскому институтам омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов стран-членов этой организации, Ассоциации омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркских государств, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейской сети омбудсменов по правам ребенка, Международному бюро мира, омбудсменам различных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам Азербайджана за рубежом и посольствам иностранных государств в нашей стране, а также азербайджанским диаспорским организациям".