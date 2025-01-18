Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.

"У Азербайджана длительное время не было действующего в Сирии дипломатического представительства. Сразу после произошедших там событий были предприняты соответствующие шаги в этом направлении", - сказал он.

Министр отметил, что за короткое время азербайджанская делегация успела побывать в Сирии.

"Мы выразили наше намерение восстановить там дипломатическую миссию. В самое ближайшее время деятельность посольства будет восстановлена. В настоящее время ведутся технические работы", - добавил Дж.Байрамов.