Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки - МИД
Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.
"У Азербайджана длительное время не было действующего в Сирии дипломатического представительства. Сразу после произошедших там событий были предприняты соответствующие шаги в этом направлении", - сказал он.
Министр отметил, что за короткое время азербайджанская делегация успела побывать в Сирии.
"Мы выразили наше намерение восстановить там дипломатическую миссию. В самое ближайшее время деятельность посольства будет восстановлена. В настоящее время ведутся технические работы", - добавил Дж.Байрамов.
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