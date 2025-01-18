Состоялись первые политические консультации между МИД Азербайджана и Руанды

17 января правительственная делегация Азербайджанской Республики под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева посетила Республику Руанда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в рамках визита делегация провела встречи с государственным министром финансов и экономического планирования Руанды Мутеси Русагарой, министром сельского хозяйства и животноводческих ресурсов Марком Джубахиро Багабе, министром информационных технологий и инноваций Паулой Ингабире, а также с руководителями Совета по развитию Руанды и Совета по горнодобывающей, нефтегазовой промышленности. Кроме того, делегация ознакомилась с деятельностью Центра инкубации предпринимателей Руанды.

На встречах была выражена благодарность за содействие в создании новых возможностей для развития сотрудничества между двумя странами. Обсуждались итоги двусторонних встреч, в том числе состоявшихся во время приема президента Руанды Поля Кагаме Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Саммите лидеров COP29 в Баку. Особое внимание было уделено образовательным и культурным проектам, реализованным в Руанде при поддержке Фонда Гейдара Алиева, а также визиту вице-президента Фонда Лейлы Алиевой в декабре 2024 года.

Стороны отметили широкий потенциал для сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, горнодобывающая промышленность, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство и образование. Было достигнуто соглашение о создании совместных рабочих групп по направлениям, представляющим взаимный интерес, и организации деловых миссий. Руандийская сторона выразила особую заинтересованность в применении азербайджанской концепции Службы ASAN для создания центров обслуживания граждан, что было высоко оценено.

В рамках визита также прошло первое заседание политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Руанды.

На политических консультациях обсуждались двусторонние политические и экономические вопросы, а также перспективы сотрудничества в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций. Стороны подчеркнули важность таких консультаций для укрепления двусторонних отношений и согласовали проведение заседаний на регулярной основе.

В ходе визита Ялчин Рафиев посетил Мемориал геноцида в Кигали, где возложил венок в память о жертвах трагедии и оставил запись в памятной книге.

В состав правительственной делегации вошли представители министерств экономики и сельского хозяйства Азербайджана, Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, AZPROMO и Азербайджанского инвестиционного холдинга.