Франция неоднократно оказывалась в центре обвинений, связанных с ее ролью в поддержке и использовании терроризма в качестве инструмента внешней политики, что стало объектом критики со стороны африканских и ближневосточных стран.

Шпионские технологии и дестабилизация Алжира

По данным алжирского телеканала Ennahar TV, Франция активно сотрудничает с марокканским режимом в создании шпионского программного обеспечения Pegasus.

"Это ПО используется для слежки за алжирскими чиновниками и является частью стратегии Парижа, направленной на дестабилизацию ситуации в Алжире. В дополнение к этому французские медиа освещают события в Алжире таким образом, чтобы подорвать имидж страны", - сказали в эфире телеканала.

Исторический контекст и современная политика

Французская внешняя политика, как отмечает Radio Bechar, продолжает следовать колониальной стратегии.

"Терроризм используется в качестве предлога для вмешательства в дела африканских стран и эксплуатации их природных ресурсов. В регионе Сахель Франция неоднократно обвинялась в поддержке террористических группировок, что позволяет ей оправдывать свое военное присутствие и влияние.

Особое внимание уделяется роли Франции в так называемом "Черном десятилетии" в Алжире. Большая часть оружия, использованного террористами против алжирского населения, была французского производства. Кроме того, Франция поддерживала создание "Исламского фронта спасения", что привело к углублению кризиса в стране", - говорилось в программе на Radio Bechar.

Обвинения в связях с террористами

На фоне потери влияния в Африке Франция, по данным Radio Bechar, продолжает вмешиваться в дела Алжира, используя механизмы для создания и поддержки террористических группировок. Эти действия осуществляются через дипломатические каналы, французские СМИ и союзников Парижа, которые стремятся подорвать стабильность региона.

Президент Нигера в интервью Radio ORTB отметил, что его страна так же страдает от действий Франции. По его словам, французская сторона финансирует террористов и снабжает их оружием, что позволяет дестабилизировать регион и ослабить его правительства.

Франция, Ближний Восток и джихадизм

Эти обвинения в поддержке террористических группировок касаются не только Африки, но и Ближнего Востока. Как сообщает Radio ORTB, Турция требует от Франции репатриации граждан, причастных к джихадистской деятельности. Анкара обвиняет Париж в поддержке сирийских курдских сил, которые, по мнению Турции, связаны с Рабочей партией Курдистана, признанной террористической организацией.

Обвинения в адрес Франции, озвученные различными странами и медиа, поднимают вопросы о двойных стандартах и скрытых мотивах внешней политики Парижа. Использование терроризма как инструмента для достижения политических и экономических целей наносит ущерб стабильности целых регионов, угрожая суверенитету и безопасности государств, таких как Алжир, Нигер и другие.