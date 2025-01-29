Сколько обращений поступило на "горячую линию" на муниципальных выборах
На "горячую линию" на муниципальных выборах поступило до 35 обращений информационного характера.
Об этом заявил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов, сообщает Day.Az.
Он отметил, что голосование прошло в соответствии с законодательством о выборах. Ход процесса можно расценить как удовлетворительный, голосование было достаточно прозрачным.
Р.Гасымов добавил, что пока никаких официальных и неофициальных жалоб не поступало.
"На "горячую линию" поступило до 35 обращений. В основном это запросы информационного характера. Мы уточнили данные и проинформировали заявителей", - сказал он.
Р.Гасымов добавил, что мнения наблюдателей о ходе голосования достаточно положительные.
Напомним, что голосование на муниципальных выборах на всех избирательных участках в Азербайджане завершилось в 19:00 по бакинскому времени.
По итогам выборов будет избран 8071 член 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах.
Количество избирательных участков, на которых прошло голосование на муниципальных выборах, составило 5 846. Из них 5 734 - постоянные, 112 - временные.
В выборах имели право участвовать 5 961 987 избирателей. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Из 16 092 кандидатов 8 424 выдвинуты 23 политическими партиями. Около 31% кандидатов - женщины, около 82% имеют высшее образование.
На муниципальных выборах было аккредитовано в целом 70 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. Из них 26 260 - наблюдатели от политических партий.
Около 41% кандидатов на муниципальных выборах - лица в возрасте от 21 до 35 лет.
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