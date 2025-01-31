В Азербайджане завершены учебные сборы с военнообязанными

Завершились учебные сборы с группой призванных из запаса военнообязанных, проведенные согласно плану подготовки на 2025 год в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Азербайджана.

По случаю завершения учебных сборов состоялась церемония закрытия.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на церемонии подчеркнули, что в ходе сборов, направленных на совершенствование боевых навыков военнообязанных, были проведены теоретические и практические занятия по строевой, тактической, военно-медицинской, специальной и другим видам подготовки. В соответствии с планом сборов военнообязанные были обучены тактико-техническим характеристикам, правилам эксплуатации и методам боевого применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале Азербайджанской Армии.

Кроме того, было проверено морально-психологическое состояние военнообязанных, проведены просветительские беседы в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму.

Было отмечено, что в ходе учебных сборов были достигнуты все поставленные цели.

В заключение группе военнообязанных, отличившихся на сборах, были вручены почетные грамоты.