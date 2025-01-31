Автор: Мехти Ахмедзаде

Очередная трагикомедия состоялась на французских просторах: посол Армении Армен Хачатрян и монсеньор Паскаль Голниш, известный своими бесконечными речами о "страданиях армян", решили разыгрывать драму на пустом месте, обсудив "угрозу культурному наследию армян". В своей публикации в соцсети X Хачатрян взахлеб благодарит католического священника за его "непоколебимую поддержку".

Прежде чем разбираться в деталях этой театральной постановки, давайте зададим простой вопрос: а какое именно армянское наследие "под угрозой"? В Карабахе что ли? В Карабахе нет армянского наследия. Как может быть под угрозой то, что не существовало? Может быть стоит поговорить о переименованных албанских храмах, превращенных в "армянские монастыри" с фальшивыми надписями? Или о памятниках, возведенных на азербайджанской земле во времена советской армянизации региона?

Монсеньор Голниш, конечно, персонаж особенный. Человек, который занимается защитой восточных христиан, но внезапно обнаружил в себе страсть к армянским мифам. Наверное, французскому священнику удобнее игнорировать разрушенные армянами азербайджанские мечети в Карабахе, превращенные в стойла для скота, потому что эта тема в его круге общения не слишком популярна.

Но вот что действительно интересно:

- Почему он молчал, когда армянские силы за 30 лет оккупации уничтожали азербайджанские города, сносили мечети и стирали любое упоминание о нашем присутствии в регионе?

- Почему его так заботит "угроза армянскому наследию", но не волнует, что армяне буквально уничтожили все азербайджанское наследие в Карабахе?

Ответ прост: двойные стандарты и политический заказ.

Посол Армении во Франции, вероятно, решил, что лучший способ доказать существование "армянского наследия" в Карабахе - это поход в гости к французскому священнику. Видимо, реальные исторические источники, археологические находки и документы - это слишком скучно, когда можно просто создавать альтернативную реальность.

Любопытно, как разговоры о "спасении армянского наследия" звучат исключительно тогда, когда это выгодно политически. Именно тогда, когда Карабах вернулся под контроль Азербайджана, вдруг нашлись "эксперты", громко заявляющие об "угрозе". "Армянское наследие" существует только в виде лозунгов и дипломатических заявлений, но не в реальности. Армения продолжает заниматься художественной литературой и придумывать новые мифы.