Депутаты Милли Меджлиса обсудят 16 вопросов

Началось первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 2025 года.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в повестку дня заседания вошли 16 вопросов:

1. План законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 2025 года.

2. О создании Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

3. О создании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

4. О внесении изменений в Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

5. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".

6. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Устава Центра чистой энергии Организации экономического сотрудничества".

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "150-летие азербайджанской национальной печати (1875-2025)".

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях".

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства".

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О библиотечном деле" и "О музеях" (третье чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об авиации" (первое чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).