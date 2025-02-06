Эрдоган выразил благодарность Азербайджану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, посвященной второй годовщине землетрясения в Адыямане вручил награду послу Азербайджана в Анкаре Рашаду Мамедову в связи с помощью, оказанной Азербайджаном во время стихийного бедствия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба президента Турции.

"В первую очередь вспоминается Азербайджан. От своего имени и от имени народа выражаем искреннюю благодарность. Будем едины, будем братьями, будем вместе", - сказал Эрдоган, вручая награду азербайджанскому послу.