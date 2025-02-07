Самир Нуриев представил коллективу нового министра финансов Азербайджана

7 февраля руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил коллективу новоназначенного министра финансов Сахиля Бабаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на церемонии представления, Самир Нуриев сказал, что формирование и развитие современной финансовой системы в независимой Азербайджанской Республике связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Он отметил, что после возвращения великого лидера к власти в начале 1990-х годов, как во всех других сферах, была обеспечена стабильность и в экономической и финансовой областях, благодаря последовательным и целенаправленным реформам создана устойчивая финансовая система.

Руководитель Администрации Президента подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития, в результате осуществленных экономических реформ, обеспечения прозрачности, улучшения инвестиционного климата достигнуты стремительный экономический рост и эффективное управление государственными финансами.

Отметив, что деятельность Министерства финансов как органа, реализующего финансовую политику и организующего управление государственными финансами в Азербайджанской Республике, находится под постоянным контролем Президента Ильхама Алиева, Самир Нуриев довел до внимания поручения главы государства, связанные с задачами, стоящими перед ведомством, выразил надежду, что для выполнения этих задач будут мобилизованы все возможности, пожелал новоназначенному министру финансов и всему коллективу успехов в этом деле.