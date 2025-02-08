Севиль Микаилова и Солтан Мамедов примут участие в парламентских слушаниях в ООН

Вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова и депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов 10 февраля отправятся в Нью-Йорк, США, для участия в заседаниях оргкомитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов и парламентских слушаниях в ООН.

Как сообщает в субботу Day.Az, на заседании оргкомитета 6-й Всемирной конференции председателей парламентов будет утвержден отчет предыдущего заседания, обсуждены повестка конференции, программа и проект намеченной декларации.

На заседании оргкомитета 15-го Саммита женщин-спикеров парламента будет принят отчет о прошедшем в прошлом году втором заседании, рассмотрены организационные вопросы Саммита и согласована его предварительная программа, в том числе темы, которые будут в центре внимания.

Депутаты Милли Меджлиса также примут участие в парламентских слушаниях в Генеральной штаб-квартире ООН по совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика".

На слушаниях, в которых примут участие около 300 участников, в том числе парламентарии, консультанты и эксперты из более чем 60 стран, будут подробно рассмотрены способы возобновления работы повестки дня в области Устойчивого развития 2030, состоится обмен мнениями о роли парламентов в этой области.

Визит депутатов в Нью-Йорк завершится 16 февраля.