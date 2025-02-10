Азербайджан играет все более важную роль в экономической стратегии России, особенно в сфере торговли и транзита, пишет французское онлайн-издание La Gazette du Caucase, передает Day.Az.

В своей статье издание подчеркивает растущее значение Азербайджана в экономических и геополитических расчетах России, особенно в контексте транспортного коридора Север-Юг.

Коридор Север-Юг, проходящий через Азербайджан, назван "ключевым маршрутом для торговли между Россией, Ираном и странами Персидского залива". В статье отмечается, что этот коридор стал важной альтернативой для российской торговли, поскольку страна сталкивается с ограничениями на традиционные морские пути из-за западных санкций. Как подчеркивает La Gazette du Caucase, "Коридор позволяет России обходить традиционные торговые маршруты, которые становятся все более враждебными в свете западных санкций".

Для России Азербайджан - это не просто транзитный узел, а "жизненно важный партнер, обеспечивающий доступ к ключевым рынкам". Коридор гарантирует поставки российских товаров, включая "энергоресурсы, оборудование и сырье", в Иран и на Ближний Восток, что делает его "спасательным кругом для выхода на важнейшие рынки региона".

Однако издание предупреждает, что ухудшение отношений между Россией и Азербайджаном может привести к серьезным последствиям. "Если отношения между двумя странами ухудшатся, это будет иметь глубокие последствия для российской экономики, особенно с точки зрения доступа к важнейшим торговым маршрутам, поставок энергоносителей и геополитического влияния в регионе", - говорится в статье.

La Gazette du Caucase также отмечает, что "если Азербайджан сократит или заблокирует использование Россией своей транспортной инфраструктуры, товаропоток между Россией и Ираном будет серьезно нарушен". Это вынудит Москву искать "более дорогие и менее эффективные альтернативы", что приведет к росту издержек и замедлению экономического роста.

Кроме того, ухудшение отношений может ослабить позиции России в регионе. "Позиции России на Южном Кавказе будут подорваны, что может открыть возможности для усиления влияния других мировых держав, включая Запад и Китай", - отмечает издание. Ограниченный доступ к азербайджанским транспортным маршрутам вынудит Россию использовать "более длинные, дорогие и менее надежные" альтернативы, что в перспективе сделает российский экспорт "менее конкурентоспособным на международном рынке".