В ходе суда в Баку перечислены факты финансирования терроризма в период армянской оккупации территорий Азербайджана

В ходе судебного процесса в Баку были перечислены факты финансирования терроризма во время армянской оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время оглашения в суде заключительной части обвинительного акта помощник Генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли перечислил факты финансирования терроризма в период оккупации территорий Азербайджана.

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