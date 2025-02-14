https://news.day.az/politics/1730401.html В ходе суда в Баку перечислены факты финансирования терроризма в период армянской оккупации территорий Азербайджана В ходе судебного процесса в Баку были перечислены факты финансирования терроризма во время армянской оккупации территорий Азербайджана.
В ходе суда в Баку перечислены факты финансирования терроризма в период армянской оккупации территорий Азербайджана
В ходе судебного процесса в Баку были перечислены факты финансирования терроризма во время армянской оккупации территорий Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время оглашения в суде заключительной части обвинительного акта помощник Генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли перечислил факты финансирования терроризма в период оккупации территорий Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре