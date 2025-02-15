Операция в Гусарском районе подтверждает высокий профессионализм спецслужб Азербайджана

Операция, проведенная Службой госбезопасности в Гусарском районе, подтверждает высокий уровень профессионализма спецслужб Азербайджана.

Об этом заявил политолог Азер Гараев в передаче "Цель" в эфире АзТВ, сообщает Day.Az.

"Наши спецслужбы состоят из профессиональных сотрудников, и предотвращение такой провокации также показывает, что они всегда готовы к любым угрозам. Эта операция была проведена с высокой точностью. Для ее реализации сотрудники спецслужб работали круглосуточно, проявляя исключительное мастерство, чтобы привлечь террористов к ответственности. В противном случае мы не смогли бы привлечь их к ответственности", - сказал он.

По его словам, эта операция также стала большой профилактической работой.