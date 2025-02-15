Главы МИД Азербайджана и Литвы обсудили вопросы международной безопасности

15 февраля 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кестутисом Будрисом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной безопасности.

Джейхун Байрамов проинформировал литовского коллегу о ситуации в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, подчеркнув ключевые вызовы и новые реалии.

Стороны также обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.