https://news.day.az/politics/1730707.html Глава МИД Азербайджана награжден орденом Сербского флага первой степени Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов награжден орденом Сербского флага первой степени, передает Day.Az. Орден министру вручил президент Сербии Александр Вучич. Джейхун Байрамов отметил, что награждение этим орденом для него является исключительной честью. Он выразил благодарность президенту Сербии и членам правительства.
Глава МИД Азербайджана награжден орденом Сербского флага первой степени
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов награжден орденом Сербского флага первой степени.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, орден министру вручил президент Сербии Александр Вучич.
Джейхун Байрамов отметил, что награждение этим орденом для него является исключительной честью. Он выразил благодарность президенту Сербии и членам правительства.
Отметим, чтов рамках визита Джейхуна Байрамова в Сербию запланированы встречи с высокопоставленными должностными лицами страны.
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