Глава МИД Азербайджана награжден орденом Сербского флага первой степени

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов награжден орденом Сербского флага первой степени.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, орден министру вручил президент Сербии Александр Вучич.

Джейхун Байрамов отметил, что награждение этим орденом для него является исключительной честью. Он выразил благодарность президенту Сербии и членам правительства.

Отметим, чтов рамках визита Джейхуна Байрамова в Сербию запланированы встречи с высокопоставленными должностными лицами страны.