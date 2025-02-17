Солтан Мамедов встретился с заместителем председателя комитета парламента Китая

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по азербайджано-китайским межпарламентским связям Солтан Мамедов встретился с заместителем председателя комитета по образованию, науке, культуре и общественному здравоохранению Всекитайского собрания народных представителей Сюэцзюном Тианем.

Как сообщает Day.Az, на встрече, проведенной в рамках визита в Нью-Йорк в связи с парламентскими слушаниями, организованными в Генеральном штабе ООН по совместной инициативе межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН, обсуждалась деятельность рабочих групп по межпарламентским связям Азербайджана и Китая.

Было подчеркнуто, что политические связи двух стран на высоком уровне создают хорошие возможности для сотрудничества.

С.Мамедов дал информацию о новом составе и будущих планах рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Китаем, сформированной после выборов в Милли Меджлис. Он отметил, что Азербайджанская Республика придает особое значение расширению международных связей и установлению надежного партнерства с различными странами. В этом контексте руководство Милли Меджлиса активно использует возможности парламентской дипломатии для укрепления внешних связей.

С.Тиань подчеркнул заинтересованность страны в развитии отношений с Азербайджаном во всех сферах. Он отметил, что развитие межпарламентских связей занимает важное место в повестке двусторонних отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с организацией взаимных визитов членов парламента. Солтан Мамедов отметил, что предложения китайской стороны по развитию межпарламентских связей будут переданы руководству Милли Меджлиса.