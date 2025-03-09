"США должны подключиться" - Израиль продвигает стратегический альянс с Азербайджаном

Израиль ведет постоянные переговоры с Вашингтоном по созданию прочной основы для трехстороннего сотрудничества между Израилем, Азербайджаном и США.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на Канцелярию премьер-министра.

Издание отмечает, что заявление было сделано в ответ на предложение, выдвинутое на пленуме Кнессета депутатом Симоном Мошиашвили из партии ШАС.

"Во время обсуждения на тему "Обновление стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном" было подчеркнуто, что Азербайджан является важным стратегическим союзником Израиля в Кавказском регионе. Отношения охватывают сотрудничество в сфере безопасности, торговли, технологий и энергетики.

Выступая от имени правительства, министр национальных миссий Орит Струк пояснила, что сотрудничество между Баку и Тель-Авивом строятся на уникальном партнерстве, основанном на взаимных интересах и давней дружбе. Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном и США и будет решительно противостоять любым попыткам вмешательства", - пишет JP.

В статье подчеркивается, что Мошиашвили, который инициировал обсуждение, также поднял вопрос о необходимости изучения возможности включения Баку в рамки Авраамских соглашений.

Он назвал "абсурдной ситуацией" тот факт, что страны, находившиеся в состоянии войны с Израилем до подписания Авраамских соглашений, сразу же получают различные экономические и защитные стимулы после их заключения. В то же время Азербайджан, который долгие годы играет ключевую роль в архитектуре региональной безопасности, остается под определенными ограничениями со стороны США.

Мошиашвили особенно подчеркнул уникальный статус еврейской общины в Азербайджане, назвав ее "образцовой, активной, процветающей и особенно сплоченной", а также единственной в регионе, получающей полную государственную поддержку.

"Азербайджан является единственным государством с мусульманским большинством, где признание Израиля не ограничивается только правящей элитой, но также находит поддержку среди широких слоев населения. После атак 7 октября граждане-мусульмане из Азербайджана посетили посольство Израиля в Баку, чтобы выразить свою поддержку, принеся цветы и поминальные свечи", - отметил израильский депутат, слова которого приводятся в статье.

В свою очередь, Струк отметила, что диалог между странами также проявляется во взаимных визитах, включая поездку президента Израиля в Баку.

"Эти отношения согласуются с более широкой региональной политикой Израиля, направленной на укрепление альянсов и наведение мостов с другими мусульманскими странами", - добавила Струк.