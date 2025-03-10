Милли Меджлис резко осудил предвзятое заявление группы дружбы Швеция-Армения

Члены рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по межпарламентским связям Азербайджан-Швеция направили письмо членам группы дружбы Швеция-Армения шведского парламента.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В заявлении решительно отвергается беспочвенное, необъективное и предвзятое заявление, принятое группой дружбы Швеция-Армения шведского парламента 6 марта этого года.

"Это заявление, полное лжи и обвинений, является позорной попыткой исказить реальность, поставить под сомнение суверенитет Азербайджанской Республики и оправдать преступления армянских сепаратистов и военных преступников против азербайджанского народа.

Будучи частью армянского лобби, вы решили игнорировать 30-летнюю оккупацию Арменией международно признанных территорий Азербайджана, бесчисленные военные преступления против мирных азербайджанских жителей, этнические чистки и массовые грубые нарушения прав человека. Вы сознательно предпочли закрыть глаза на зверства, совершенные армянскими вооруженными формированиями, на Ходжалинский геноцид, жестокое убийство невинных людей, включая детей, женщин и стариков, подвергшихся невыносимым пыткам.

В соответствии с международным правом Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, имеет полное законное право преследовать лиц, совершивших тяжкие преступления, в том числе преступления сепаратизма, преступления против мира и человечности, военные преступления, а также террористические акты против азербайджанского государства и его граждан. Обвинения в "незаконном лишении свободы армянских заключенных, в том числе политических деятелей и гражданских лиц, физические и психологические пытки, а также политические преследования в их отношении" и другие подобные сфабрикованные обвинения - это не что иное, как вымысел, направленный на отвлечение внимания от преступлений лиц, ответственных за оккупацию азербайджанских земель, разрушение наших городов и сел, этнические чистки, в результате которых 750 тысяч азербайджанцев были изгнаны со своей родины, а также на систематическое уничтожение национального культурного и исторического наследия Азербайджана.

Лицемерие членов группы дружбы Швеция-Армения проявляется и в игнорировании судьбы тысяч азербайджанских мирных жителей, пострадавших от преследований армянских военных формирований за 30-летний период оккупации, в том числе 4 тысяч пропавших без вести, о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно. Подход, основанный на двойных стандартах, селективности и предвзятости, демонстрирует истинные намерения членов группы, которые заключаются в политических манипуляциях с целью очернить Азербайджан.

В их заявлении представление военных преступников и сепаратистов как "невинных" "политических деятелей и гражданских лиц" является бесстыдным искажением фактов. Указанные лица являются не военнопленными, а преступниками, нарушившими законы Азербайджана, и должны быть привлечены к ответственности и наказаны через справедливое и прозрачное судебное разбирательство за свои деяния. Судебная система Азербайджана функционирует в полном соответствии с международными стандартами, и утверждения о противоположном являются не чем иным, как клеветой. Мы решительно осуждаем позорное и предвзятое заявление, направленное не на поддержку мира и справедливости, а на усиление напряженности и разжигание вражды. Азербайджан привержен справедливости, международному праву и региональной мирной повестке. Никакие внешние угрозы и вмешательства не могут подорвать нашу решимость защищать верховенство закона и обеспечивать ответственность за преступления, совершенные против нашей страны. Каждый должен принять эту реальность: Азербайджан действовал и продолжает действовать в рамках суверенных прав, чтобы защитить свой народ и территорию от незаконной оккупации и сепаратизма.

Мы, члены рабочей группы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по связям со шведским парламентом, призываем вас отказаться от необоснованных и ложных обвинений, направленных на подрыв справедливости. Период безнаказанности военных преступников завершился, и все попытки оправдать тех, кто виновен в преступлениях против нашего народа и государства, окажутся тщетными", - говорится в письме.