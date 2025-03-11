Азербайджан обсуждает развитие стратегического партнерства с Казахстаном

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с заместителем премьер-министра Республики Казахстан - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в расширенном составе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены отношения стратегического партнерства между двумя странами, перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества.