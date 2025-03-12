В Ханкенди сносят так называемый "дом правительства" армянских сепаратистов

В городе Ханкенди начался снос здания так называемого "дома правительства" армянских сепаратистов.

Информацию об этом подтвердила в среду Trend заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы, передает Day.Az.

Она отметила, что причиной сноса здания является его непригодное для эксплуатации состояние.