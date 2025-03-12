https://news.day.az/politics/1736501.html В Ханкенди сносят так называемый "дом правительства" армянских сепаратистов - ВИДЕО В городе Ханкенди начался снос здания так называемого "дома правительства" армянских сепаратистов. Информацию об этом подтвердила в среду Trend заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы, передает Day.Az.
В Ханкенди сносят так называемый "дом правительства" армянских сепаратистов - ВИДЕО
В городе Ханкенди начался снос здания так называемого "дома правительства" армянских сепаратистов.
Информацию об этом подтвердила в среду Trend заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы, передает Day.Az.
Она отметила, что причиной сноса здания является его непригодное для эксплуатации состояние.
"На его месте будет построено новое здание, которое будет использоваться в административных целях", - добавила А.Тельмангызы.
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