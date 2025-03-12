Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с рабочим визитом в Азербайджан

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Президиума Боснии и Герцеговины встретили заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.