https://news.day.az/politics/1736560.html Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с рабочим визитом в Азербайджан Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с рабочим визитом в Азербайджан
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович прибыла с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев председателя Президиума Боснии и Герцеговины встретили заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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