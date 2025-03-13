Глобальный Бакинский форум - отличная платформа для диалога, сосредоточенного на мире, безопасности и развитии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня Президент Албании Байрам Бегай, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, многолетняя дружба между Албанией и Азербайджаном проявляется во взаимном сотрудничестве, особенно в области экономики и инфраструктуры.

"Я привержен продолжению и укреплению этих дружественных отношений для благополучия наших народов. Это позволит нам строить будущее вместе с нашими гражданами, соседями и партнерами, независимо от географического положения. Благодарю за то, что этот форум является отличной платформой для диалога, сосредоточенного на мире, безопасности и развитии", - подчеркнул Президент Албании.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран. В их число также войдут более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 глав ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.