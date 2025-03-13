В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Переосмысление многосторонности в многополярном мире"

В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Переосмысление многосторонности в многополярном мире", сообщает Day.Az.

В обсуждениях принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов; бывший Президент Финляндии Тарья Халонен; премьер-министр Турции в 2016-2018 годах, спикер Великого Национального Собрания Турции в 2018-2019 годах Бинали Йылдырым; министр иностранных дел Испании в 2002-2004 годах Ана Паласио, президент 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН; министр иностранных дел Северной Македонии в 2000-2001 годах Срджан Керим; генеральный секретарь Лиги арабских государств в 2001-2011 годах, министр иностранных дел Египта в 1991-2001 годах Амр Муса; исполнительный директор и основатель Комитета по переосмыслению Бреттон-Вудской системы Марк Узан; директор Центра европейских исследований Университета Ренмин Ван Ивей.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.