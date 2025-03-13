Азербайджан продвигает принцип равенства в международных отношениях.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на панельной дискуссии на тему "Переосмысление многосторонности в многополярном мире" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"В эти сложные и трудные времена мы уверены, что необходимо сотрудничать с партнерами, которые знают нас, ценят нас, доверяют нам. Мы продвигаем принцип равенства в международных отношениях. Азербайджан вложил много сил в двусторонние отношения, в наши альянсы и партнерства, а также в региональные и глобальные институты. Мы активно участвуем во всех международных институтах и организациях, членами которых являемся", - сказал глава МИД.

По его словам, одним из условий успешной многополярной системы является уважение к основным принципам, таким как невмешательство во внутренние дела друг друга.