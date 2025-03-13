https://news.day.az/politics/1736935.html Азербайджан и ООН обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО В рамках XII Глобального Бакинского форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспен. Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.
Азербайджан и ООН обсудили приоритеты сотрудничества - ФОТО
В рамках XII Глобального Бакинского форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспен.
Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.
Было отмечено, что стороны обсудили обновленные приоритеты и способы сотрудничества Азербайджан-ООН, в том числе проектный механизм сотрудничества, основанный на национальных приоритетах.
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