Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса, которое пройдет 18 марта.

Как сообщает Day.Az, в повестку дня включено 14 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств-членов Организации тюркских государств";

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях";

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики "Об оценочной деятельности" от 8 декабря 2023 года номер 1052-VIQ;

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об охране окружающей среды";

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии";

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса Азербайджанской Республики о конкуренции и связанном с этим правовом регулировании" от 8 декабря 2023 года номер 1051-VIQ;

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", "О виноградарстве и виноделии", "О лекарственных средствах" и "О рекламе" (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О социальных услугах" (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О медиации" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О ветеринарии" (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О транспорте" (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О профессиональном образовании" (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О фельдъегерской связи" (второе чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О Конституционном суде" (второе чтение).