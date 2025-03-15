Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Бывший министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила с заявлением, в котором подчеркнула поддержку Армении со стороны Парижа и Евросоюза в процессе мирных переговоров с Азербайджаном. Свое мнение Колонна выразила на платформе X.

"Завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном - это важный шаг на пути к заключению мирного соглашения между двумя странами. Франция и Европейский союз всегда поддерживали Армению в её стремлении к справедливому и прочному миру", - написала Колонна.

Итак, Франция вновь сбросила маску "миротворца", и на этот раз сделала это с особым цинизмом. Бывший глава французского МИД Катрин Колонна, словно по указке из Елисейского дворца, в своей записи на платформе X без малейших стеснений призналась в том, что Париж не просто поддерживает мирный процесс на Южном Кавказе - он поддерживает Армению, и только Армению. Это откровение не просто разоблачает ангажированность Франции - оно ярко демонстрирует, что Париж давно превратился в политического адвоката Еревана, готового на всё ради продвижения его интересов.

Заявление Колонны стало очередным звеном в цепи лицемерной французской политики. Франция, громко заявляющая о "поддержке мира", на деле годами лоббирует интересы Армении, откровенно игнорируя позицию Азербайджана и справедливость как таковую. Макрон, его министры и бывшие чиновники словно соревнуются в том, кто брызжа слюной, громче и агрессивнее провозгласит преданность Армении, замалчивая реальное положение дел. Они не просто поддерживают одну из сторон конфликта - они сознательно вбивают клин в процесс урегулирования, делая всё, чтобы подорвать стабильность в регионе.

Колонна не скрывает: Париж был и остаётся на стороне тех, кто десятилетиями держал под оккупацией азербайджанские земли, кто разрушал города, выжигал леса и выкачивал ресурсы. Теперь, когда правда вышла наружу, Франция пытается обернуть свою политическую подлость в красивую обёртку "миротворчества". Но за этим лицемерием видна лишь суть французской дипломатии - грязной, циничной и откровенно враждебной к Азербайджану.

Когда президент Эммануэль Макрон, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, и теперь уже бывший глава французской дипломатии Катрин Колонна дружным хором вдруг заговорили о "поддержке мира" на Южном Кавказе, стало окончательно ясно: Париж не просто лицемерит - он откровенно глумится над здравым смыслом. Под прикрытием фальшивых речей о "справедливом урегулировании" Франция раз за разом открыто заявляет о своей истинной позиции: они поддерживают не мир, а Армению. И делают это настолько нагло, что уже перестали хоть как-то маскировать свою ангажированность.

Колонна, как эхо Макрона, заявляет, что Франция "всегда поддерживала Армению в её стремлении к справедливому и прочному миру". Но вдумайтесь: они даже не пытаются скрыть, что их цель - не поддержка справедливости или баланса, а слепое содействие Армении. Какой же это мирный процесс, когда одна сторона открыто вооружается, а другая подвергается информационной и политической агрессии?

Слова Колонны - всего лишь продолжение старой французской пьесы, в которой Париж исполняет роль "спасителя обиженных", но на деле лоббирует интересы конкретной стороны. Франция давно потеряла лицо как нейтральный посредник, а её постоянные призывы к миру напоминают актёрскую игру на грани фарса.

Если Франция действительно поддерживала мирный процесс, почему она молчала, когда Армения десятилетиями отказывалась вывести войска с оккупированных азербайджанских территорий, азербайджанские города превращались в руины, а миллионы беженцев не могли вернуться в свои дома, армяне на протяжении 30 лет уничтожала экологическую среду на захваченных территориях, вырубая леса и выкачивая природные ресурсы?

Ответ прост: Париж поддерживал не мир, а армянские амбиции. Теперь же, когда Армения оказалась в тупике, французы спешат выдать свою пораженческую политику за "борьбу за справедливость".

Любопытно, что в Париже вдруг все разом заговорили о "поддержке мира". Макрон, известный своими пустыми угрозами и скандальными заявлениями, месяцами вещал о "защите Армении". Колонна теперь подхватила эту пропагандистскую эстафету. Создаётся впечатление, что вся французская элита решила выйти на сцену и хором заявить: "Мы за мир! Но только если он будет в пользу Армении".

И тут возникает главный вопрос: а до этого они что делали? Молчали? Или, может, и вовсе саботировали переговоры? Ответ напрашивается сам собой: Франция никогда не поддерживала мир на Кавказе - она сознательно препятствовала нормализации ради своих геополитических амбиций.

Франция открыто перешла черту и взяла на себя роль подстрекателя войны на Южном Кавказе. Под маской "миротворца" Париж с фанатичным рвением подталкивает Армению к новой авантюре, вооружая её, финансируя и прикрывая на международной арене. Сегодняшняя политика Франции - это не просто вмешательство в дела региона, а осознанный саботаж мира и попытка вновь разжечь пламя конфликта.

В октябре 2023 года Франция, прикрываясь демагогией о "поддержке Армении перед угрозами", фактически накачала режим Пашиняна оружием. Поставки включили системы ПВО, современные радары и другое военное оборудование на сумму более 50 миллионов евро. С какой целью Париж вооружает страну, которая на протяжении десятилетий держала азербайджанские земли под оккупацией и до сих пор ведёт политику провокаций?

Азербайджан не совершал ни одной агрессивной акции против Армении. Напротив, именно Баку неуклонно призывает к мирному урегулированию и открыт для переговоров на основе норм международного права. Но Франция, ведомая жаждой геополитической мести и стремлением ослабить позиции Азербайджана и Турции, нагло игнорирует этот факт.

Париж сегодня откровенно подталкивает Армению к новому витку эскалации. Поставки вооружения стали лишь частью широкомасштабной кампании по усилению реваншистских сил в Ереване. Следом за оружием последовал финансовый поток: Франция пролоббировала выделение Армении более 270 миллионов евро из бюджета ЕС. Эти деньги, прикрытые красивыми словами о "стабилизации региона", на деле пошли на милитаризацию Армении и финансирование военной инфраструктуры. Париж осознанно делает ставку на войну.

Но цинизм Франции этим не ограничивается. Параллельно с военной поддержкой Париж развернул беспрецедентную информационную атаку на Азербайджан. Французские чиновники и политики на международных площадках неустанно продвигают ложь об "агрессивной политике Баку". В ноябре 2023 года Макрон и его окружение пошли ещё дальше, пытаясь продвинуть идею санкций под предлогом "обострения ситуации на Кавказе", причём Азербайджан выставлялся в роли виновника. Франция ведёт себя не просто как заинтересованная сторона - она действует как откровенный провокатор.

Эта политика сопровождается возмутительным двуличием. Париж, не скрывая своих намерений, сознательно игнорирует факты армянских провокаций, нарушений договорённостей и попыток Еревана затянуть мирный процесс. Франция закрыла глаза на многочисленные обстрелы азербайджанских позиций армянскими военными, минную активность Армении на освобожденных территориях, что привело к гибели сотен мирных жителей и военнослужащих, а также на систематические попытки Еревана саботировать процесс делимитации границы и открытия транспортных коридоров.

Франция цинично разыгрывает карту "защитника Армении", прекрасно понимая, что её действия лишь провоцируют Пашиняна на новые агрессивные шаги. Париж сознательно ставит под угрозу хрупкий мирный процесс, втягивая Армению в новую войну, которая может стать для неё катастрофической.

Политика Франции - это не просто амбиции умирающей империи. Это откровенный вызов международной безопасности, сознательная попытка вновь превратить Южный Кавказ в арену кровопролития. Париж, потерявший влияние в Африке и столкнувшийся с падением авторитета в Европе, отчаянно пытается отыграться на Кавказе. Поддержка Армении стала для Франции последним шансом удержаться на геополитической арене - ценой чужих жизней и новой трагедии в регионе.

Но эта авантюра обречена на провал. Азербайджан сегодня твёрдо стоит на позициях справедливости и законности, отстаивая своё право на мирное развитие. И никакие грязные интриги Парижа, никакие провокации Макрона или Колонны не изменят этот факт. Франция может сколько угодно размахивать оружием в руках Еревана, но в этот раз их авантюра закончится не торжеством Парижа, а его окончательным дипломатическим фиаско.

На самом деле французская стратегия на Южном Кавказе - это не что иное, как отчаянная попытка Парижа сохранить остатки своего влияния. После провала Франции в Африке, где её влияние стремительно исчезает, Макрон отчаянно ищет новые рычаги давления в других регионах. Южный Кавказ стал для Парижа своеобразной "последней крепостью", где Франция всеми силами цепляется за свою роль.

Однако Париж не учитывает одного важного фактора: времена, когда можно было играть роль "миротворца" в белых перчатках, прошли. Азербайджан не позволит Западу диктовать условия в регионе, который Баку законно освободил от оккупации. И сколько бы Макрон ни устраивал шоу с фальшивыми "заявлениями о поддержке мира", эти спектакли не изменят того факта, что его страна потеряла политическую репутацию на Кавказе.

Франция не просто вмешивается в дела Южного Кавказа - она сознательно и целенаправленно сеет хаос, превращая регион в арену чужих амбиций и кровавых авантюр. Париж играет роль заправского кукловода, натягивая на себя маску миротворца, но под этим лицемерным гримом давно проступают уродливые черты политического провокатора. Вооружая Армению, заливая её бюджет миллионами евро и развязывая агрессивную пропагандистскую кампанию, Франция не просто подталкивает Ереван к новым провокациям - она сама становится соучастником возможных преступлений.

Париж больше не скрывает своих целей.

Там, где могла бы восторжествовать справедливость, Франция намеренно расставляет ловушки.

Там, где народы могли бы наконец прийти к миру, она ставит баррикады. Франция, словно поджигатель в тёмном переулке, бросает спичку в канистру с бензином и лицемерно называет это "поддержкой мира".

Азербайджан, несмотря на этот грязный спектакль, демонстрирует выдержку и стремление к стабильности.

Но как можно строить мир, если одна из сторон открыто тянет руку к оружию, а её покровители старательно подносят новые патроны?

Как можно заключить соглашение, если одна из сторон уже уверена в своей безнаказанности благодаря дипломатическим махинациям Парижа?

Политика Франции - это фарс, маскарад, в котором Макрон, Колонна и их подручные пытаются выдать агрессию за добродетель. Но чем громче они кричат о "справедливости", тем яснее становится, что Париж боится подлинного мира. Ведь реальный мир - это порядок, стабильность и безопасность. А в таком мире нет места грязным французским интригам, нет места для их оружейных поставок и реваншистских планов.

Франция, словно хищник, осознанно пытается загнать Южный Кавказ в угол, рассчитывая поживиться на обломках очередного конфликта. Но эта хищническая стратегия обернётся для Парижа крахом. История не прощает тех, кто под видом "миротворцев" в действительности поджигает костры войны. И если Франция продолжит этот опасный путь, она рискует не просто потерять авторитет, но и навсегда запачкать своё имя кровью новой катастрофы, к которой она так старательно подталкивает Армению.

Сегодня Азербайджан стоит на стороне мира, на стороне справедливости.

А Франция?

Франция стоит на обочине истории - и чем дольше Париж идёт этим путём, тем яснее становится: он ведёт себя не как державный лидер, а как отчаявшийся шулер, готовый сжечь весь стол, если не может выиграть в честной игре.