Глобальный Бакинский форум укрепляет позиции Азербайджана как платформы международного диалога и сотрудничества

Сложные геополитические процессы, глобальные проблемы и вызовы, существующие в современном мире, еще больше усиливают важность сотрудничества и взаимопонимания между государствами. В таких условиях незаменима роль международных мероприятий, организуемых с целью содействия диалогу и поиска общих решений. В этом контексте Глобальный Бакинский форум стал важной платформой, уже завоевавшей авторитет на мировом уровне. Форум объединяет лидеров различных государств, влиятельных политиков, руководителей международных организаций, известных общественных деятелей и экспертов, создает условия для обсуждения актуальных вопросов глобальной повестки дня.

Об этом сказал Day.Az политолог Азер Гараев.

"Глобальный Бакинский форум был впервые организован в 2013 году по инициативе Международного центра Низами Гянджеви. Цель состояла в том, чтобы содействовать диалогу между цивилизациями и культурами, искать решения глобальных проблем и привлекать внимание мирового сообщества к вопросам международной безопасности, развития, прав человека и другим актуальным вопросам. Постепенно расширялась география и сфера деятельности форума, росло число участников. Это мероприятие за короткое время превратилось в площадку, которая привлекает представителей таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский союз, Африканский союз, а также мировых лидеров", - сказал он.

По его словам, Азербайджан признан страной, которая способствует международному диалогу, поддерживает межкультурное и межрелигиозное взаимопонимание, а также выступает с инициативами в области устойчивого развития и мира.

"Форум демонстрирует растущий авторитет Азербайджана в международных отношениях и сбалансированную внешнюю политику. В частности, продвижение целей ООН в области устойчивого развития, энергетическая безопасность, изменение климата, глобальная безопасность и гуманитарные вопросы занимают центральное место в повестке дня форума. В то же время форум является практическим проявлением многовекторной внешней политики Азербайджана. Присутствие здесь представителей США, Европы, Азии и Африки доказывает, что Азербайджан является надежной и нейтральной платформой для глобального диалога", - сказал А.Гараев.

Он отметил, что XII Глобальный Бакинский форум, стартовавший 13 марта под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви на тему "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности", проходит с большим успехом.

"В этом форуме принимают участие около 400 влиятельных политических деятелей из разных регионов мира, в том числе не менее 50 действующих и бывших президентов, премьер-министров, а также руководители структур ООН, ученые и эксперты. На XII Глобальном Бакинском форуме, который завершится сегодня, были организованы панели на темы "Геополитические изменения: ответственное партнерство против конкуренции", "Пересмотр мультилатерализма для многополярного мира" и "Пакт ООН во имя будущего: выстраивание нового глобального консенсуса".

Кроме того, наряду с панельными заседаниями на темы "Путь к миру", "Средние силы в новом мировом порядке " и "Мир - постконфликтная реконструкция и восстановление региональной стабильности", организованы сессии, посвященные вопросам Ближнего Востока и Украины-Европейского Союза. Также состоялись сессии на тему "COP29: Прорыв для Белена - ускорение трансформации" и "Будущее Европы".

В центре внимания форума были также вопросы новых технологий, гендера, безопасности, влияния изменения климата, глобальных кризисов в области здравоохранения и путей их решения. В частности, панельные заседания "Новые технологии для нового мира", "Гендер - безопасность - климатическая связь" и "Глобальный кризис в области здравоохранения: новые рубежи готовности и равенства" охватили важные темы в этом направлении", - отметил он.

Политолог также напомнил о выступлении Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"Как отметил глава нашего государства: "Азербайджан гордится тем, что Глобальный Бакинский форум стал одной из ведущих международных площадок для решения важных вопросов глобальной повестки дня. Как всегда, уверен, что форум и его участники будут генерировать новые идеи и подходы. Особенно сейчас, когда форум проходит после столь драматических геополитических перемен". Президент Ильхам Алиев в интервью Euronews 13 марта так же коснулся важности Глобального Бакинского форума: "Надеюсь, что, как всегда, участники поделятся своими взглядами, мнениями, подходами к вопросам мировой повестки дня, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене кардинально меняется. Потенциал форума на самом деле отражен в именах его участников. Как я уже сказал в своем вступительном слове, присутствуют более 50 бывших, действующих глав государств и правительств из разных стран - люди с большим опытом, знаниями и компетенцией. И, конечно же, как мы видим уже по первому заседанию, существует множество мнений. И хорошо, что они не совпадают. Уверен, что на панельных заседаниях дискуссии будут носить еще более жаркий характер. Таким образом, форум всегда генерирует идеи и играет важную роль в разработке новых подходов к международным проблемам". Успешная организация этого форума из года в год, а также проведение в Азербайджане других мероприятий высокого уровня доказывают, что наша страна является важной платформой для обсуждения важных глобальных тем", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что Глобальный Бакинский форум воспринимается международным сообществом как надежная и авторитетная платформа для диалога.

"Форум еще больше укрепляет роль Азербайджана на международной арене в продвижении мирных инициатив, мультикультурализма и устойчивого развития. XII Глобальный Бакинский форум показал, что Азербайджан является важным игроком не только региона, но и глобального пространства сотрудничества. Баку продолжает признаваться нейтральным и конструктивным пространством, обеспечивающим диалог между государствами и лидерами различных политических взглядов", - подчеркнул политолог.