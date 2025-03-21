https://news.day.az/politics/1738933.html В Баку ответили на необоснованные обвинения Арарата Мирзояна Мы осуждаем необоснованные заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сделанные 20 марта 2025 года на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.
В Баку ответили на необоснованные обвинения Арарата Мирзояна
Мы осуждаем необоснованные заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сделанные 20 марта 2025 года на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.
Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на высказанные Мирзояном безосновательные претензии, сообщает Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре