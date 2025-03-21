В Баку ответили на необоснованные обвинения Арарата Мирзояна

Мы осуждаем необоснованные заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, сделанные 20 марта 2025 года на пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на высказанные Мирзояном безосновательные претензии, сообщает Day.Az.

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