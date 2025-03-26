Весеннее обострение у армянских реваншистов

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Погода, наконец, установилась по-весеннему, пригрело солнышко и армянский реваншизм начал почкование. В теплый мартовский денек сепаратисты и реваншисты запланировали митинг в Ереване. Сообщается, что провокация назначена на субботу. Оказывается, в Армении существует некий "совет защиты прав "арцахцев"", который и намерен собрать мнимых "беженцев" в центре армянской столицы с безумными лозунгами.

По традиции, армянский сепаратизм и национализм начинает шевелить тычинками и пестиками с наступлением тепла. Вылезают из своих щелей тараканы и начинается представление.

В этот раз "жертвы геноцида" будут требовать от правительства того, что ни Пашинян, ни даже могучие покровители Армении не в состоянии сделать. Согласно армянским СМИ, митингующие собираются потребовать от Никола Пашиняна и Ко обеспечить их права на "коллективное возвращение" в Карабах, решить их социальные проблемы, освободить находящихся под судом в Баку преступников и спасти некое "культурное наследие" и незаконно принадлежавшее карабахским армянам имущество.

Кроме второго пункта, все остальное адресовать Пашиняну - совершенно бессмысленное занятие. Нет, если сепаратистам и реваншистам просто захотелось потусоваться, пообщаться и погреться на солнышке, на здоровье, никто им этого запретить не может. Но требовать от правительства Армении вернуть армян в Карабах, освободить военных преступников и помешать Азербайджану восстанавливать порядок на своей международно признанной территории, это, знаете ли, маразм. Устроители этого безобразия прекрасно знают, что Ереван не имеет никакого юридического права вмешиваться в указанные вопросы, не располагает инструментами давления на Баку с целью их насильственного разрешения. У армянской стороны нет никаких моральных прав открывать рот насчет якобы разрушения "наследия".

Мы уже не говорим о том, что никакого "армянского наследия" попросту не существует на исторических азербайджанских землях. Пашинян и так делает больше того, что может, рискуя, разрушить мирный процесс, значение которого для армян, похоже, в солнечной Армении понимает он один.

Уместно ли сейчас, когда завершено согласование текста мирного договора, устраивать такие представления? Было бы разумнее, если бы официальный Ереван не допустил акции. Хотя о чем это мы - в Армении ведь "демократия". Во всяком случае, так утверждают европейские завсегдатаи армянской кормушки.

Кстати, что-то давно ничего не слышно о неопрятном попе Зрбазане. Тоже, наверное, ждал, когда солнышко пригреет. Думается, на субботней тусовке он обязательно покажет свой несимпатичный профиль. Ведь тусовка будет против правительства, а не за возвращение в Карабах. Глупцы, бездумно, как, пардон, стадо, покинувшее Азербайджан, следуя за дудочкой пастуха, не осознают, что их просто снова используют. Их использовали, когда требовали бросить все и ехать в Армению, обещая скорое возвращение на французских танках после введения санкций против Баку. Их проблемы продолжают использовать реваншисты, а также антиазербайджанские говоруны в европейских парламентах. А правда в том, что путь к возвращению пролегает для них не через площадь в Ереване, а через сайт, на котором они могут подать заявку на гражданство Азербайджана. Правда еще и в том, что в нынешнем положении они оказались благодаря как раз тем лицам, что сидят сейчас на скамье подсудимых в Баку, и оставшиеся на улице бывшие карабахцы должны требовать не их освобождения, а строгого осуждения.

Впрочем, понять армянскую логику нам не дано. Она очень... армянская.