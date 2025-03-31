В Армении правоохранители похитили кандидата от оппозиции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии". Эти слова из "Кавказской пленницы" прямо таки накладываются на происшествие, имевшее место накануне в Гюмри, где проходили выборы в Совет старейшин. Только в данном случае виновен был не влюбленный джигит.

Кандидат в Совет старейшин от блока "Наш город" Анаит Халатян исчезла в неизвестном направлении. Первоначально сообщалось, что она была похищена людьми в штатском прямо с избирательного участка и увезена в неизвестном направлении. Кандидат в мэры Гюмри от блока "Наш город", депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Мартун Григорян сообщил журналистам, что блок обратился в правоохранительные органы.

Напомним, что ранее правоохранительные органы задержали отца и сына самого кандидата в мэры Гюмри Мартуна Григоряна. Сообщалось, что его отец, Камо Григорян, был задержан за участие в засыпке дорог строительным щебнем. Позже их отпустили.

Загадочное похищение Халатян разъяснилось очень скоро. Армянским СМИ удалось выяснить, что Халатян находится в Антикоррупционном комитете. Сообщается так же, что на некоторых избирательных участках вообще отсутствуют конверты с номером "8", под которым в выборах участвует оппозиционный блок.

Откровенное давление на политических оппонентов для армянских властей дело не новое. Неприкрытые репрессии это естественная часть деятельности властей. Не только при Пашиняне. Все его предшественники практиковали расчистку политического поля и устранение конкурентов. Оппоненты Саргсяна и Кочаряна умирали или кончали с собой в заключении, устраивали голодовки в надежде привлечь внимание международной общественности. Но международной общественности всегда было безразлично, что делается в "демократической" Армении. Кстати, "демократической" Армения начала считаться не только при Николе Пашиняне. Об "армянской демократии" шли легенды и при карабахском клане. Армения никогда не подвергалась критике с точки зрения нарушений прав человека и демократических норм, хотя ситуация в стране была плачевной. Армянские власти всегда чувствовали себя вольготно в этом плане, потому что были неподсудны. Так же и Пашинян спокойно отстранил от должности лидеров местных общин, которые не были лояльны ему, потому что прекрасно знал, что этот факт не будет нигде обсуждаться и осуждаться.

Главное в новости о похищении оппозиционного кандидата это не сам факт, а то, будет ли на многочисленные нарушения, о которых пишут армянские СМИ, реакция со стороны международных структур. Тех, которые не жалеют усилий на шельмование Азербайджана и Грузии и ставят нам в пример "победившую демократию" в лице Армении. Речь о том же Евросоюзе, представители которого рапортуют о якобы готовности Армении к членству в европейской семье с точки зрения приверженности демократии и правам человека.

Похищение кандидата это, знаете ли, не рядовой факт. Интересно было бы услышать, насколько он соответствует пресловутым принципам Совета Европы или Евросоюза, которым, оказывается, не соответствует наша страна. Что характерно, подобные вопиющие нарушения наблюдаются в Армении постоянно - и во время выборов и прочих голосований, и во время массовых акций. Однако ни разу в адрес Еревана со стороны западных структур не было высказано ни одного "фи", жестокое обращение с митингующими и политические репрессии всегда расценивались как внутреннее дело Армении.

Могут сказать, что все дело в том, что Европа, мол, покровительствует Армении. Но это только поверхностный взгляд. На самом деле правозащитные и прочие структуры закрывали глаза на проделки армянской стороны и в бытность Армении форпостом России.

Учитывая все это, очень смешно слышать от Парламентской Ассамблеи Совета Европы обоснования вопиющего отношения к Азербайджану. Нас убеждают, что дело не в предвзятости и оплаченных армянством двойных стандартах, а в якобы несоответствии нашей страны неким прицепам организации. Ну что ж, если этим принципам соответствует Армения, где правоохранители похищают кандидатов на выборах, то нам в этой организации точно не место.