Подписано Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван и городом Урумчи

23 апреля в Пекине с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было подписано "Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики и городом Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов и мэр города Урумчи Китая Яхуп Пайдулла.