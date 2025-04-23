https://news.day.az/politics/1747076.html Подписано Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван и городом Урумчи 23 апреля в Пекине с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было подписано "Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики и городом Урумчи Синьцзян-Уйгурского...
Подписано Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван и городом Урумчи
23 апреля в Пекине с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было подписано "Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики и городом Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов и мэр города Урумчи Китая Яхуп Пайдулла.
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