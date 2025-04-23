Азербайджан и Китай являются очень важными партнерами друг для друга, с установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 33 года. На протяжении многих лет отношения стран развивались на основе взаимного доверия. Сегодня Азербайджан имеет тесные связи с Китаем практически по всем направлениям.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса Азербайджана Мушфиг Джафаров.

Он отметил, что успешное развитие азербайджано-китайских отношений связано с политической волей глав государств: "Особое значение в углублении связей приобрел проект "Один пояс, один путь". На 2-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", состоявшемся в 2019 году в Пекине, единственным главой государства из региона Южного Кавказа был Президент Азербайджана. Естественно, это проистекало из высокого доверия к главе нашего государства. Отношения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, сформированные на основе последовательного развития политических и экономических связей, не только отвечают национальным интересам двух стран, но и служат миру, стабильности, социально-экономическому прогрессу. Связи Азербайджана со второй по величине экономикой мира, имеющей большой вес и авторитет в глобальных отношениях, развиваются по возрастающей".

По словам депутата, в настоящее время особое значение придается развитию сотрудничества между нашими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес. "Как отметил Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому агентству Синьхуа, углубление двусторонних отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана. Сегодня, наряду с торговлей, Азербайджан и Китай активно сотрудничают в сферах производства, строительства инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, телекоммуникаций и других сферах. В последние годы между Азербайджаном и Китаем осуществляется эффективное инвестиционное сотрудничество", - сказал М.Джафаров.

Депутат добавил, что освобождение от виз положительно скажется и на отношениях в сфере туризма: "Взаимный поток туристов будет динамично расти. Согласно статистическим данным, в прошлом году был зафиксирован значительный рост числа китайских туристов, приезжающих в Азербайджан. Главная причина этого в том, что Азербайджан в одностороннем порядке отменил визы для граждан Китая. Подписанное главами государств совместное заявление создаст прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

Депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова сказала Trend, что китайско-азербайджанские отношения основаны на принципах стабильного и взаимовыгодного сотрудничества.

"На фоне глобальных изменений и новых геополитических реалий эти отношения приобретают все большее значение. Визит Президента Ильхама Алиева в Китай и подписание многочисленных документов между двумя странами выводят отношения между Азербайджаном и Китаем на новый уровень. Президент Ильхам Алиев и Председатель Си Цзиньпин подписали "Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении всестороннего стратегического партнерства". Наряду с этим, между двумя странами были подписаны важные документы, охватывающие многие сферы сотрудничества. Все эти документы позволят отношениям между двумя странами выйти на новый уровень и откроют новые перспективы для расширения сотрудничества. Ожидается, что в будущем сотрудничество между двумя странами углубится в областях энергетики, транспорта, высоких технологий и альтернативной энергетики", - отметила она.

Депутат добавила, что дипломатические отношения между Китаем и Азербайджаном были установлены в апреле 1992 года: "С тех пор между двумя странами регулярно развивалось сотрудничество в политической, экономической, транспортной и культурной сферах. Эти отношения еще больше укрепились благодаря серии взаимных визитов и международных инициатив, особенно в последнее десятилетие".

С.Гусейнова отметила, что Китай и Азербайджан поддерживают отношения, основанные на принципах взаимного уважения и признания суверенитета. "Взаимные визиты глав государств и высокопоставленных делегаций играют важную роль в углублении этих отношений. Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а также важным партнером в регионе в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Азербайджан, благодаря своему географическому расположению, находится на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, что делает страну стратегически важной с точки зрения логистики для региона, в том числе для Китая", - сказала она.