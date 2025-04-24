Пострадавший рассказал в суде о бомбардировке города Шуша в день его оккупации

На продолжившемся сегодня в Бакинском военном суде судебном процессе потерпевший Ильхам Гасанов в своих показаниях рассказал об оккупации Шуши вооруженными силами Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сказал, что его брат Ровшан Гасанов пропал без вести в Шуше в ночь с 7 на 8 мая 1992 года. Он сообщил, что оставил двухкомнатную квартиру на улице Н. Нариманова в Шуше и мебель в квартире.

"В то время бомбы падали на Шушу словно дождь", - добавил он, говоря об оккупации Шуши.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях, продолжится 25 апреля.