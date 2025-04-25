Азербайджан и ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Азербайджан и ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Баку.

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