https://news.day.az/politics/1747798.html

Азербайджан и ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Азербайджан и ОБСЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе. Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Баку. Новость обновляется