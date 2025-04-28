Китайский музей искусств использовал публикацию Day.Az в материале об отношениях Баку и Пекина

Сайт Пекинского музея искусств Цзиньтао разместил статью о посещении этого очага культуры азербайджанскими журналистами.

Сообщается, что 23 апреля в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Китай, сопровождающая его делегация азербайджанских национальных СМИ, включавшая представителей шести национальных телеканалов и трех средств массовой информации, посетила музей. Азербайджанские журналисты побеседовали с директором музея Цзиньтао Юанем Сикунем. Беседа состоялась перед скульптурой Низами Гянджеви, великого азербайджанского поэта, ученого и мыслителя, созданной профессором Юанем.

В 2021 году распоряжением Президента Азербайджана Юань Сикунь был награжден орденом "Достлуг". Награда китайскому профессору была вручена за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой.

Информируя об этом, сайт музея Цзиньтао сослался на публикацию Day.Az от 5 февраля 2021 года.

Отметим, что Юань Сикунь стал первым китайцем, удостоенным этой награды.

Юань Сикунь был специально приглашен для создания бюста Низами Гянджеви. Профессор Сикунь известен созданием бюстов деятелей, оставивших след в мировой истории и культуре, он является членом Народного политического консультативного совета Китая и Комитета по оценке художественных произведений Министерства культуры Китая.

Скульптура Низами была установлена в парке Чаоян китайской столицы в июне 2012 года, к 870-летию знаменитого поэта и по случаю 20-летия дипломатических отношений между КНР и АР.