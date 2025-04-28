Китай и Азербайджан укрепляют стратегические связи на высшем уровне

Именно благодаря стратегическому руководству глав двух государств китайско-азербайджанские отношения последовательно выходят на новый уровень и достигли своей высшей точки в истории, став примером равноправного отношения и дружественного сотрудничества между крупными и малыми странами.

Как передает Day.Az, об этом заявила новоназначенный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

"Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, состоявшийся 22-24 апреля по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина, стал важным историческим событием, открывшим новую страницу в двусторонних отношениях", - сказала она.

Лу Мэй подчеркнула, что дипломатия глав государств служит "компасом и путеводной звездой" для дальнейшего развития китайско-азербайджанских связей. Посол также отметила, что между двумя лидерами установились крепкие рабочие отношения и личная дружба, что значительно способствует укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

Она добавила, что гордится возможностью приступить к своей дипломатической миссии в Азербайджане в столь знаменательный момент, и выразила уверенность, что на основе взаимного уважения и поддержки отношения между Китаем и Азербайджаном будут и дальше успешно развиваться.