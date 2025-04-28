https://news.day.az/politics/1748422.html Мы можем изучать опыт друг друга во многих вопросах – Пезешкиан У нас много общего с точки зрения культуры, веры, мыслей, политики и программ в этом регионе, и мы гордимся этим.
Мы можем изучать опыт друг друга во многих вопросах – Пезешкиан
У нас много общего с точки зрения культуры, веры, мыслей, политики и программ в этом регионе, и мы гордимся этим.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы будем стремиться активно продолжать наши связи. Мы можем изучать опыт друг друга во многих вопросах", - подчеркнул Президент Ирана.
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