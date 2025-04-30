Визит Пезешкиана: Баку и Тегеран делают ставку на экономику и инфраструктуру

Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Президент Ирана Масуд Пезешкиан совершил официальный визит в Азербайджан. Этот визит откроет новую страницу отношений между двумя соседними странами. Официальный визит пришелся на период, когда геополитический ландшафт Южного Кавказа стремительно меняется, экономические интересы и стратегические расчеты требуют от всех игроков большей гибкости и дальновидности.

Южный Кавказ 2025 года - это не просто сфера интересов, где сталкиваются великие державы. Это география, где пересекаются торговые маршруты Китая, претензии России, влияние Турции и все более укрепляющаяся независимость Азербайджана. Победа Азербайджана в 44-дневной войне и полное восстановление территориальной целостности нашей страны изменили баланс сил в регионе. Карабах, который 30 лет находился под армянской оккупацией, окончательно вернулся под суверенитет Баку.

Перед лицом этой новой реальности Иран встал перед выбором: либо продолжение осторожной политики, либо прочные и прагматичные отношения с Азербайджаном. Тегеран, долгое время пытавшийся маневрировать, понимает, что стабильный, сильный и суверенный Азербайджан - это не угроза, а возможность. Визит Масуда Пезешкиана в Баку также является символом принятия этой новой реальности.

Во-первых, экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Ираном явно оживляется. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 580 миллионов долларов США, что на 20 процентов больше, чем в 2023 году. Естественно, что на фоне многомиллиардных торговых оборотов Азербайджана с Турцией, Китаем и Россией эта цифра пока не столь впечатляюща. Поэтому Баку и Тегеран поставили перед собой амбициозную цель: довести взаимный товарооборот до 10 миллиардов долларов в течение ближайших пяти лет. Это не просто цифра, это вызов для обоих экономик, программа реформ, которая предполагает устранение административных барьеров, ускорение логистики и поощрение частных инвестиций. Министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг заявила, что Иран в условиях продолжающихся западных санкций рассматривает Азербайджан как ключевого партнера для выхода на новые рынки и диверсификации своей экономики.

Среди ярких примеров нового этапа сотрудничества особое место занимают инфраструктурные проекты. Особое значение имеет железная дорога Решт-Астара. Таким образом, долгожданное строительство этой магистрали планируется завершить в 2025 году. Этот проект соединит Иран через Азербайджан с Россией и Европой и сделает Южный Кавказ важным транспортным узлом для Евразии. Не следует забывать и о гидроэнергетике: на реке Араз были введены в эксплуатацию гидроузлы "Худаферин" и "Девичья башня". Эти объекты будут обеспечивать водой и электроэнергией более 400 тысяч гектаров земли, что жизненно важно в условиях меняющегося климата. И, конечно же, следует отметить маршрут транспортного коридора Восточный Зангезур-Нахчыван, проходящий через Иран. Открытие альтернативного маршрута, не зависящего от Армении, не только укрепит внутреннюю связь для Азербайджана, но и значительно увеличит логистические возможности региона. Перечисленные проекты показывают, что Баку и Тегеран движутся согласно стратегии, ориентированной на будущее, и уже сейчас создают инфраструктуру для долгосрочного партнерства.

В ходе визита Масуда Пезешкиана особо подчеркивалась роль бизнеса. В состав иранской делегации вошли более 120 представителей частного сектора, а также губернаторы четырех северо-западных провинций и депутаты. Иран понимает, что без активного участия бизнеса цель в 10 миллиардов долларов в товарообороте не может стать реальностью.

В рамках визита были подписаны многочисленные соглашения.

Баку и Тегеран выбирают модель сотрудничества, основанную не только на межгосударственных соглашениях, но и на экономике, реальном капитале. А это самый надежный фундамент долгосрочных отношений.

История официальных визитов президентов Ирана в Азербайджан отражает осторожную, но последовательную линию сближения:

2007 год: Махмуд Ахмадинежад приезжает в Баку. Подписаны важные соглашения в области энергетики и упрощения визового режима.

2018 год: Хасан Рухани подписывает новые соглашения в области промышленности, сельского хозяйства и туризма.

2024 год: Ибрахим Раиси встречается с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прямо на государственной границе - это становится символическим выражением уважения к суверенитету Азербайджана.

А теперь эстафету принимает Масуд Пезешкиан. Его визит в Баку - не просто продолжение традиции. Это начало нового этапа, где дипломатия превращается в прагматичную экономику, а осторожность - в сознательный стратегический выбор.

Анализ азербайджано-иранских отношений невозможен без учета позиции Тегерана по карабахскому вопросу. В течение многих лет Иран проводил неопределенную линию: с одной стороны, он признавал территориальную целостность Азербайджана, а с другой - флиртовал с Ереваном, опасаясь усиления влияния Турции в регионе. После исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне Иран столкнулся с новой реальностью, и никакие закулисные маневры больше не смогут ее изменить. Сегодня Тегеран, кажется, осознает это еще более отчетливо. Визит Масуда Пезешкиана в Баку также можно расценить как попытку закрыть старую страницу и предложить Баку искреннее партнерство, основанное на суверенитете и взаимных интересах. Это серьезный поворот. Но доверие не строится за один день, и впереди еще долгий путь в этом направлении.

Наряду с вышесказанным, Азербайджан интенсивно углубляет сотрудничество с Китаем. Подписанная между Баку и Пекином в 2024 году Совместная декларация об установлении стратегического партнерства возымела большой геополитический эффект. Азербайджан стал важным звеном инициативы "Один пояс, один путь", Среднего (Транскаспийского) коридора. А это объективно снижает зависимость Баку от любого регионального игрока, в том числе Ирана. Тегеран это прекрасно понимает: Азербайджан сейчас имеет альтернативные пути развития и может более жестко отстаивать свои интересы. В такой ситуации возникает жизненно важное для Ирана решение: быть привлекательным, полезным и достойным уважения партнером для Баку.

Ирану следует отказаться от двойственной политики прошлого и продемонстрировать подход к Азербайджану с реальными предложениями, конкретными и взаимовыгодными инициативами. В этом контексте визит Президента Масуда Пезешкиана в Азербайджан - это не просто дипломатический шаг. Это момент реальности.

Азербайджан же уверенно движется в будущее. На Южном Кавказе формируется новый порядок. Азербайджан, опираясь на свой успешный опыт в области энергетики, транспорта и международной дипломатии, становится одним из главных архитекторов этого нового порядка.