Эльчин Амирбеков о проектах, которые Азербайджан готов реализовать с Мексикой

На прошлой неделе представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков, посетил Мехико с целью расширения связей между двумя странами. Амирбеков, напомним, провел встречу с председателем Сената Мексики Херардо Фернандесом Нороньей, в рамках которой обсуждались вопросы двусторонних отношений и международного сотрудничества. Стороны выразили готовность укреплять связи между Азербайджаном и Мексикой, подчеркнув братский характер отношений между народами двух стран. Кроме того, в рамках своей программы Эльчин Амирбеков провёл лекцию в Институте Матиаса Ромеро, который входит в структуру Министерства иностранных дел Мексики.

Как пишет Milenio, одно из крупнейших и наиболее известных информационных изданий в латиноамериканской стране, которому Амирбеков дал интервью, представитель Президента Азербайджана отметил региональную важность нашей страны, соединяющей Центральную Азию с Европой, а также о ее потенциале в таких сферах, как зелёная энергетика.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Мексикой, Эльчин Амирбеков рассказал, что пару месяцев назад отмечалась 33-ая годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Мексикой. С тех пор наши страны поддерживают отличный политический диалог.

"У нас очень хорошие отношения в гуманитарной, культурной и парламентской сферах. Кроме того, мы стремимся укрепить их в области экономических и торговых связей. Одна из целей визита в Мексику - способствовать политическому диалогу между нашими двумя странами посредством встреч с различными представителями федерального правительства и Конгресса Мексики. Еще одной задачей является определение будущих шагов по усилению отношений, поскольку обе стороны сходятся во мнении, что в нынешних геополитических условиях и Мексика, и Азербайджан стремятся диверсифицировать географию своих традиционных партнёрств. Существует политическая воля обеих сторон к поиску новых сфер сотрудничества. У нас есть активные посольства как в Мехико, так и в Баку. Таким образом, обе стороны прилагают усилия для продвижения своих стран на международной арене. Необходимо определить конкретные практические проекты и конкретные сферы сотрудничества в экономической и торговой областях. Одной из таких сфер, безусловно, является энергетика, поскольку и Мексика, и Азербайджан являются производителями углеводородов. Кроме того, сельское хозяйство и агропромышленность - это области, в которых обе страны обладают определённым опытом, и мы можем делиться этим опытом, увеличивать товарооборот. Конечно, также речь идёт об образовании, туризме и спорте", - подчеркнул представитель Президента Азербайджана.

В интервью Milenio, Амирбеков также поведал о том, насколько важна для Азербайджана зелёная энергетика.

"Азербайджан долгое время был одним из главных участников обеспечения энергетической безопасности Европы, но это касалось в основном нефти и природного газа. Сейчас же мы всё активнее вовлекаемся в производство чистой энергии - в таких сферах, как электричество и водород. У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветровой энергетики. В ближайшие годы мы реализуем проект подводного кабеля, который будет экспортировать электроэнергию из регионов Центральной и Южной Азии в Западную Европу. Этот проект привлекает участие стран Центральной Азии, а также Азербайджана, Грузии - государств Южного Кавказа, а также Румынии, Венгрии и Болгарии. Всё больше инвесторов выражают заинтересованность в участии в различных проектах на территории Азербайджана, особенно в тех районах, которые были освобождены от армянской оккупации - в регионах Карабаха и Восточного Зангезура, потому что здесь существует большой потенциал. В настоящее время уже подтверждён потенциал производства более 130 гигаватт чистой энергии", - сказал Амирбеков.

Отвечая на вопрос, как мексиканцам объяснить геополитическую значимость Азербайджана, представитель Президента Азербайджана отметил, что прежде всего, нужно понимать, что сегодня нашу страну можно считать ключевым государством Евразии не только из-за его географического положения, но и благодаря всё большему политическому весу, который он приобрёл в последние годы.

"Поэтому нас рассматривают не только как центр транспортной и логистической связности, но и как центр политической активности в регионе. Во-вторых, я считаю, что мы - страна, которая сейчас пытается нормализовать отношения с одним из своих соседей - Арменией, с которой нас связывают десятилетия конфликта, и который сейчас завершён. Я думаю, что для мексиканских граждан будет интересно узнать, что Азербайджан - это страна, которая на протяжении десятилетий проводила сбалансированную многовекторную внешнюю политику. Мы не присоединились ни к какому важному центру силы. Мы сохраняем равноудалённость от них. В то же время мы сохранили нашу стратегическую автономию, и многие из наших соседей считают нас надёжными партнёрами и союзниками", - заявил Амирбеков.

По его словам, Азербайджан протянул Армении руку и в марте завершили переговоры по проекту мирного соглашения: "Если нам удастся подписать это соглашение, я считаю, что мы перевернём страницу вражды и сосредоточимся на интеграции стран Южного Кавказа. Для достижения окончательного мира мы ожидаем, что армянская сторона устранит два оставшихся препятствия. Во-первых, в текущем проекте мирного соглашения обе стороны - и Армения, и Азербайджан - обязуются уважать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ друг друга. К сожалению, действующая Конституция Армении до сих пор закрепляет аннексию части территории Азербайджана - региона Карабах, и это противоречит духу и букве мирного соглашения. Таким образом, чтобы соглашение могло быть подписано, Армения должна изменить свою Конституцию, чтобы она соответствовала тексту и духу достигнутого мирного соглашения. Мы ожидаем от Мексики, как страны, любящей мир, поддержки мирной повестки Азербайджана, потому что если мир восторжествует на Южном Кавказе, этот регион станет важным вкладом в региональную и глобальную стабильность".

В заключение Амирбеков рассказал Milenio и о туристическом потенциале Азербайджана для мексиканцев.

"Могу сказать, что между нашими народами много общего - по характеру, гостеприимству, темпераменту. Мы - южные народы, нас благословляет солнце, у нас богатая и разнообразная история и отличная кухня. Кроме того, Азербайджан интересен с точки зрения географического положения, поскольку он находится на маршруте древнего Шёлкового пути, соединявшего Азию с Европой в древности, и даже сегодня мы остаёмся перекрёстком между континентами, цивилизациями и культурами. Это также одна из характеристик нашего народа - мы гордимся нашим многообразием, у нас живут разные этнические группы, представители разных религий - и всё это в гармонии", - заключил Эльчин Амирбеков.