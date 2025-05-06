Инцидент с азербайджанским депутатом в России - очень недружественный шаг

То, что азербайджанского депутата остановили в московском аэропорту, это был очень недружественный шаг. Азер Бадамов должен был принять участие в мероприятии в Астрахани по приглашению губернатора Астраханской области. Он входил в официальную делегацию, но ему не позволили продолжить визит, ссылаясь на то, что Бадамову, оказывается, запрещен въезд в Россию.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

По мнению нашего собеседника, подобные инциденты недопустимы, учитывая уровень российско-азербайджанских отношений.

"Если Азер Бадамов был включен в список нежелательных лиц, об этом азербайджанская сторона должна была быть проинформирована заранее. Но Баку не был предупрежден. В свою очередь, Азербайджан всегда заявляет об объявлении тех или иных деятелей персонами нон-грата публично, все знают, кого не ждут в нашей стране. Наш депутат же узнал об этом только по прибытию в Москву, откуда должен был лететь в Астрахань. Российская сторона должна дать разъяснения по этому поводу, но она пока молчит. Молчит российский МИД, как будто речь идет не об официально делегации, вылетевшей в Россию по официальному приглашению", - подчеркнул Турал Гянджалиев.